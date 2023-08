Las autoridades de Rusia informaron del ataque con drones sobre el aeropuerto de la ciudad de Pskov. El gobernador Mijail Vedernikov aseveró que las fuerzas de defensa estaban repeliendo la ofensiva aérea. El gobierno ruso determinó el cierre de diferentes terminales ante la opción de nuevos ataques.

El Kremlin determinó el cierre del espacio aéreo alrededor del aeropuerto internacional de Vnukovo en Moscú. En redes se observan fotografías y videos del fuego y el humo elevándose sobre Pskov. La zona del ataque queda al noreste de Rusia y está a solamente 20 kilómetros de Estonia.

Las Agencia TASS detalla que cuatro aviones Il-76 de transporte militar resultaron dañados tras el ataque aéreo. Se reporta que dos aeronaves resultaron totalmente quemadas y se produjo un incendio en la terminal. Las autoridades restringieron todos los vuelos sobre esa región de Rusia.

El gobernador Mijail Vedernikov indicó que “según información preliminar, no hubo víctimas. Ahora se está evaluando el alcance de los daños”. El ministerio de defensa de Rusia no emitió comentarios sobre lo ocurrido. La provincia de Rusia contiene la frontera con Estonia y Letonia, países de la Unión Europea.

La región de Pskov en Rusia ya enfrentó ataques de drones el 27 de mayo de 2023. En ese momento los aparatos provocaron daños en un edificio administrativo de un oleoducto y una explosión en la localidad de Litvinovo.

💥 Russia: Military airfield in Pskov, *north* of Belarus, over 400 miles away from Ukraine under attack right now. pic.twitter.com/KTPIF1xNLi

— Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2023