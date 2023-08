Muere a los 99 años Bob Barker: icónico presentador que coronó a Cecilia Bolocco en Miss Universo de 1987

En un triste suceso, Bob Barker, el emblemático presentador de televisión de la década de los 80 en Estados Unidos, falleció este sábado a la edad de 99 años.

Barker, quien dejó una huella en la pantalla durante más de cinco décadas, murió en su hogar debido a causas naturales, según confirmó el sitio TMZ.

Si bien es conocido en Estados Unidos por conducir el popular programa “The Price is Right” desde 1972 hasta 2007, en nuestro país, Bob Barker quedó en la memoria colectiva por un suceso particular.

Barker es el presentador que susurró al oído de Cecilia Bolocco durante el concurso de Miss Universo de 1987, donde la chilena se coronó como ganadora.

Durante mucho tiempo, el susurro de Barker a Bolocco generó una gran investigación, ya que los televidentes estaban ansiosos por saber qué le había dicho el estadounidense a la chilena.

“Se me acerca al oído y comienza a hablar en inglés a una velocidad impresionante. Yo me preguntaba, ¿qué me está diciendo?”, recordó Bolocco en su momento.

Aunque Bolocco solo logró entender la mitad de lo que le dijo, captó la palabra “Santa Claus” y la idea principal del mensaje: una invitación de Barker para protagonizar un comercial de su nueva línea de ropa de Navidad