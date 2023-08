“Soy mala, los maté a propósito”: Las tétricas notas de Lucy Letby, la enfermera que mató siete bebés

El mundo se ha visto conmocionado por el escalofriante caso de Lucy Letby, la enfermera británica de 33 años fue condenada a cadena perpetua por ser la asesina de niños más prolífica en la historia de Reino Unido. Letby mató a siete bebés mientras estaba a cargo de ellos, sin aparente motivo ni justificación.

Durante los diez meses que duró el juicio, una periodista de la BBC siguió de cerca este caso y fue testigo de la aparente falta de remordimiento de la enfermera. A pesar de los testimonios devastadores de los padres de las víctimas, Letby permaneció impasible ante la tragedia que causó.

Según los reportes, solo los padres de la acusada, John y Susan, estuvieron presentes constantemente durante el juicio. Ocasionalmente acompañados por una amiga de su hija.

No se le vio llorar por los bebés fallecidos

El pasado 21 de agosto, se dictó la sentencia para Letby, cuyo juicio inició en 2022. El tribunal británico le impuso la pena de cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Aunque hubo momentos en los que Letby lloró durante el juicio, como cuando se mostraron pruebas de su retiro del servicio de enfermería o al mencionarse sus pensamientos suicidas, sus lágrimas parecían ausentes cuando se hablaba de los bebés fallecidos.

De hecho, en un momento el fiscal le preguntó: “¿Hay alguna razón por la que lloras cuando hablas de ti, pero no lo haces cuando hablas de estos niños muertos y gravemente heridos?“. Ante lo que Letby respondió: “He llorado al hablar de algunos de esos bebés“.

El juicio reveló que Letby dejó varias notas en las que admitía sus crímenes. “Soy mala, lo hice. Los maté a propósito porque no soy suficientemente buena, no merezco vivir, soy una persona horrible”, decía en una. Y aunque la defensa argumentó que eran un “grito de desesperación y petición de ayuda“, la fiscalía las presentó como pruebas de su confesión.

“Por favor, ayúdenme, ya no puedo hacer esto, odio mi vida, quiero que alguien me ayude, pero no pueden“, se lee en otra nota en la que Letby escribió.

El testimonio de una antigua amiga de Letby

La periodista de la BBC se puso en contacto con Dawn, una antigua amiga de la enfermera, quien compartió que Letby siempre quiso ser enfermera y ayudar a los recién nacidos. “Su sueño siempre fue ser enfermera y ayudar a los bebés“, afirmó Dawn.

“Me contó que ella fue fruto de un parto muy difícil, que estaba mal. Creo que eso le afectó durante buena parte de su vida. Sentía que eso era lo que estaba destinada a hacer: ayudar a los niños que nacieran en circunstancias similares“, añadió y cerró.