Sin posibilidad de liberación: cadena perpetua para enfermera acusada de matar recién nacidos en Reino Unido

Este lunes 21 de agosto, un tribunal británico condenó a cadena perpetua y sin posibilidad de liberación a la enfermera que asesinó a siete bebés y que intentó matar a otros diez.

El juicio de Lucy Letby, de 33 años, comenzó en octubre de 2022 tras ser acusada de inyectar aire a los recién nacidos, sobrealimentarlos y envenenarlos con insulina.

A través de estos métodos, la enfermera provocó una serie de muertes en el Hospital Countess of Chester, ubicado en el noroeste de Inglaterra, entre los años 2015 y 2016.

Este caso ha conmocionado a Reino Unido debido a la crueldad de la mujer, descrita por la fiscalía como una persona “calculadora” debido a sus métodos que “no dejaban mucho rastro“.

Fueron los colegas de la enfermera quienes alertaron a las autoridades después de notar que cada vez que los bebés sufrían desmayos, Letby se encontraba de turno.

De hecho, algunos de los recién nacidos comenzaban a presentar problemas solo momentos después que sus padres se alejaban.

De acuerdo al fiscal Nick Johnson, la mujer engañaba a sus compañeros, haciéndoles creer que lo que ocurría se debía a una “racha de mala suerte“.

Lucy Letby will spend the rest of her life in prison after being given a whole-life order at Manchester Crown Court for the murders of seven babies and attempted murders of six others at the Countess of Chester Hospital. pic.twitter.com/E0NPmed0kx

— British Politics News (@BritPolNEWS) August 21, 2023