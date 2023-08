Error en los cajeros automáticos de Irlanda permitió sacar “dinero gratis”

El martes y miércoles de esta semana, algunos clientes del Bank of Ireland se vieron sorprendidos por la posibilidad de retirar dinero que excedía sus límites habituales, como resultado de un problema técnico que también impactó varios servicios en línea del banco irlandés.

El fallo técnico permitió a los clientes realizar transferencias y retiros de fondos “por encima de sus límites habituales”, según señaló el propio Bank of Ireland. Algunos clientes informaron haber retirado hasta 500 euros (546 dólares) utilizando sus tarjetas, mientras que otros pudieron realizar transferencias a otras cuentas y retirar hasta 1.000 euros (1.091 dólares), de acuerdo a declaraciones del banco a The Associated Press.

Las redes sociales se llenaron de fotos y videos mostrando a personas formadas en cajeros automáticos con la esperanza de aprovechar la situación para obtener “dinero gratis”. A medida que la cantidad de personas aumentaba, comenzaron a aparecer en línea imágenes de policías vigilando de cerca a las personas que se encontraban en los cajeros.

La Garda Síochána, la policía nacional de Irlanda, emitió un comunicado informando que estaban al tanto de la situación de actividad inusual en algunos cajeros automáticos del país. Las decisiones en respuesta a esta situación se tomaron en función de la seguridad y el orden público, evaluando caso por caso.

Bank error in Ireland allows people with very low bank balances to withdraw 1,000 euros in cash from ATMs.pic.twitter.com/MbrPg28OFq

— The Spectator Index (@spectatorindex) August 16, 2023