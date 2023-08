Periodista chileno denuncia que fue torturado en prisión ucraniana

En las últimas horas, el periodista chileno Gonzalo Lira denunció que supuestamente fue torturado en una prisión de Ucrania mientras estuvo detenido.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter comentó lo que le ha ido pasando en los últimos tres meses de estadía en el país en conflicto.

El profesional aseguró que fue arrestado a principios de mayo tras publicar videos en su canal de YouTube. Más allá de discutir hechos sobre la guerra, no habría cometido algún crimen.

“Mi delito fue hacer videos críticos sobre Occidente y su régimen sustituto en Kiev, y sobre cómo están destruyendo Ucrania”, señaló, agregando que no brindó ayuda ni inteligencia a los rusos.

El profesional de las comunicaciones es un crítico con lo que pasa actualmente en el país. “La Ucrania de Zelensky no es una democracia, es un régimen mafioso, ladrón, corrupto y asesino”, lanzó en los textos.

Los hechos violentos habrían sido en la prisión de Sizo. Ahí estuvo recluido en cuatro celdas distintas y fue torturado en dos de ellas por los mismos prisioneros. “Los guardias NUNCA golpean, subcontratan la tortura a los otros presos”, señaló.

“Un preso se disculpó conmigo y me dijo que no tenía elección. No estaba mintiendo. Entendí”, añadió relatando otras instancias donde se rompió una costilla en medio de las palizas.

En sus últimas actualizaciones, el periodista chileno aclaró que actualmente está intentando salir de Ucrania, buscar asilo político en Hungría o bien cruzar la frontera. “El régimen de Kiev me hará desaparecer”, advirtió.

Su última publicación llegó cuando estaba llegando a un puesto de control fronterizo. “Si no tienes noticias mías en las próximas 12 horas, ¡ayuda!”, escribió quien tiene dos canales en YouTube y acumula miles de reproducciones en sus registros.

Right now, I’m about to try to get out of Ukraine, and seek political asylum in Hungary.

Either I’ll cross the border and make it to safety, or I’ll be disappeared by the Kiev regime.

This is what’s happened to me over the past three months.

1/25

— Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) July 31, 2023