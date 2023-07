Sin la presencia de Rusia: Ucrania iniciará conversaciones para restablecer la paz en Arabia Saudí

Este fin de semana, Ucrania participará de las primeras reuniones en Arabia Saudí, las que tendrán como objetivo buscar restablecer la paz tras más de un año del conflicto bélico con Rusia.

Según consigna El País, la cita tendrá lugar en la ciudad de Yeda, y donde participarán más de una treintena de países para avanzar en esta fórmula.

“La fórmula de paz de Ucrania contiene diez puntos fundamentales, que además de garantizar la paz para Ucrania crearán mecanismos para contrarrestar conflictos futuros“, señaló el jefe de gabinete ucraniano, Andriy Yermak.

Para la nación liderada por Volodímir Zelenski, la fórmula de paz contempla la retirada de las tropas rusas de su territorio, incluida la península de Crimea.

Esta es solo una de las opciones para iniciar el diálogo por parte del país ucraniano, puesto que también se encuentran conversando medidas de apoyo con Estados Unidos, a la espera de que sea integrada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la cual no se dará hasta que la guerra contra Rusia se mantenga.

Para esta reunión proyectada para el 5 y 6 de agosto, Rusia no participará, aunque desde el Kremlin adelantaron que seguirán “de cerca” esta cita.

“Por supuesto que Rusia va a seguir de cerca esa reunión”, señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, agregando que “hemos dicho en repetidas ocasiones que cualquier intento de contribuir a un arreglo pacífico (de la situación en Ucrania) merece una valoración positiva“.

Rescue operation continues in Kryvyi Rih on the site of Russian missiles’ hits. Preliminary, two ballistic missiles. Floors four through nine of the residential building have been completely destroyed. The work is difficult – parts of the building’s structure were falling down.… pic.twitter.com/Xa7AzkFoH4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2023