Ladrón muere tras quedar atrapado en ventana de centro de estética en Argentina

Impacto causó la muerte de Luciano Verón, un joven argentino de 29 años que tenía antecedentes por hurto y que el pasado viernes falleció por asfixia tras quedar atrapado en la ventana de un inmueble al que quiso robar.

A eso de las 6 de la mañana del viernes, el joven intentó ingresar a un centro de estética ubicado en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, no alcanzó a cometer el ilícito porque quedó atrapado a la altura del pecho y su cuerpo colgando, lo que ocasionó su muerte en el lugar.

“Lo dejaron morir”

Según consignó El Clarín, todo ocurrió cuando no había nadie en el local y un trabajador de una patrulla fue quien lo halló. Asimismo, fuentes de la investigación del hecho indicaron que “según el médico de Policía, se asfixió al quedar atrapado entre las rejas“.

En tanto, los familiares de Luciano protestaron a este martes afuera del local por la falta de asistencia que se le prestó al fallecido.

La hermana del joven explicó a La Voz, que Luciano “estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana, y nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaban“.

“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra”, lamentó su madre.

La mujer acongojada por la muerte de su hijo expresó en la instancia que “la maldita droga me lo llevó a esto” y que “él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así“.