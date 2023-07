Un testigo clave en la desaparición de la pequeña Madeleine McCann, Helge Busching, habló por primera vez públicamente sobre el caso y aseguró que conoció al principal sospechoso, Christian Brueckner, en la misma época en que se perdió el rastro de la niña.

En conversación con el diario alemán Bild, Busching contó que unos amigos se lo presentaron en 2007 y que su “primera impresión fue que era un tipo agradable, simpático y sociable”.

Más adelante, Brueckner fue detenido por otros delitos, por lo que Helge y su amigo Manni fueron hasta a su casa decididos a robarle. Fue allí donde encontró algo que le cambió su vida.

“Registramos el apartamento, nos llevamos una cámara de vídeo, un montón de cintas grabadas y una pistola”, detalló.

Tras el robo, Helge empezó a ver los videos y fotos que tenía la cámara y quedó impactado. Indicó al diario que uno de estos “mostraba a alguien azotando a una mujer”.

“Estaba atada, tumbada en la cama y debía de tener 70 u 80 años. Llevaba gafas de bucear pintadas y no podía ver. Hablaba inglés y gritaba: ‘¡Maldito bastardo! (…) al final del video se sentó en la cama y se bajó la máscara. Entonces vi que era Christian Brueckner. No lo podía creer”, recordó.

El ahora testigo aseguró que también vio videos sexuales en donde se violentaba a una anciana y a una menor de aproximadamente 13 o 14 años. “Ahí supe qué clase de tipo era”, enfatizó Busching.

Sin embargo, contó que “Manni tiró el arma a un embalse y yo vendí la cámara. Para cuando salí de Portugal, dejé los vídeos en mi casa rodante. No está claro dónde fueron a parar”.

La confesión del principal sospechoso del caso Madeleine McCann

Aproximadamente un año después, Busching se reencontró con Brueckner en España, donde el hoy sospechoso le habría confesado lo que ocurrió con Madeleine McCann en Portugal.

“Me preguntó: ‘¿Ya no vas a Portugal ni haces negocios allí? Le dije: ‘No. Desde que la chica desapareció allí, ha habido demasiados controles policiales para mí y no necesito eso en absoluto. No entiendo cómo la pequeña ha podido desaparecer sin dejar rastro”.

Ante su comentario, Bruecker le respondió con una estremecedora frase que lo dejó inquieto: “Ella no gritó”.

“Inmediatamente, pensé que él lo sabía, que tenía algo que ver. Conocía sus antecedentes por el video. Me puse muy mal. Él también comprobó que yo lo había entendido y se fue por la noche”, recordó el testigo.

Según reveló Helge, ese mismo año alertó al Scotland Yard (la Policía Metropolitana de Londres) ante una posible información relevante en el caso, pero nunca lo volvieron a contactar. Fue hasta 2017, cuando alertó por segunda vez que lo tomaron en cuenta.

Cabe señalar que por el caso y la desaparición de Madeleine aún no existe ningún condenado, pero estas declaraciones y más antecedentes han logrado que hoy Brueckner sea considerado como el principal sospechoso, en una investigación que sigue en curso.