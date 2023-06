Ciclón en el sur de Brasil: muertes aumentan a 13 y 4 personas están desaparecidas

Un fenómeno climático está golpeando al sur de Brasil en estos últimos días: se trata del paso de un ciclón que ha dejado, al menos, 13 muertos y otras cuatro personas están desaparecidas.

Las continuas lluvias y fuertes vientos entre el jueves y viernes generaron caos en municipios del estado de Rio Grande do Sul, donde miles de personas fueron trasladadas a albergues, según consignó Meganoticias.

La Defensa Civil del Estado confirmó la cifra de fallecidos en Twitter, luego de que en la ciudad de Caraá se hallaran dos cuerpos: “Sube a 13 el número de víctimas fatales, y aún siguen las búsquedas“.

Y afirmó que “hay cuatro personas desaparecidas”, todas son de Caraá, lugar ubicado en el litoral del estado y que cuenta con 8.000 habitantes. Este número de desaparecidos significó una disminución a comparación del registro del pasado sábado, tras el hallazgo de algunos de ellos con vida.

Respecto a los daños que ha dejado el paso del ciclón, las autoridades de Brasil comunicaron que más de 3.700 personas quedaron con sus casas destruidas. Asimismo, cerca de 700 personas fueron sacadas de las zonas en riesgo y alrededor de 84.000 familias tenían el servicio eléctrico interrumpido.

Las consecuencias del cambio climático es una hipótesis que no ha sido descartada por los expertos para explicar este fenómeno presente en Brasil. Incluso, los efectos devastadores que se han generado los vinculan a la urbanización descontrolada, en que cerca de 9,5 millones de habitantes viven en áreas de riesgo.

Olá, gente. Durante todo o sábado, estive no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sobrevoando as àreas atingidas pelo ciclone extratropical, avaliando os danos e acompanhando o trabalho de nossas equipes na região. pic.twitter.com/4BJnklTtj8

— Waldez Góes (@waldezoficial) June 18, 2023