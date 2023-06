Perú: vocero de “Con mis hijos no te metas” es denunciado por su hija por abuso sexual

El pastor evangélico peruano José Linares, vocero de “Con mis no te metas” y presidente del Movimiento Internacional Pro Familia y Pro Vida, fue denunciado por su hija a raíz de abusos sexuales que habría cometido desde que ella tenía seis años. Unas acusaciones que no son inéditas en su vida.

Y es que previamente, en la década de los 90, José Linares fue acusado de violar y embarazar a una menor de edad. Ella tenía 17 años y era parte de la iglesia evangélica que lideraba. Con esta joven, el líder conservador del Perú tuvo una hija que no reconoció ni se hizo responsable de ella. De hecho, tuvo arraigo nacional por una demanda por pensión de alimentos.

“Este hombre se aprovechó prácticamente de mí cuando era una niña. Él me violó. Perdóname, pero yo tengo mucha (…) ¿Me entiendes? No me agrada“, dijo la afectada al ser consultada por Al Estilo Juliana.

En este mismo programa televisivo del Perú, se da a conocer también una carta de seis evangelistas que denunciaron los delitos sexuales del pastor Linares. Además de que también lo acusaron de sobrepasarse con otras integrantes más jóvenes de la iglesia evangélica a la que asistían.

Habría abusado de su hija desde que ella tenía seis años

Por otro lado, y en el mismo programa Al Estilo Juliana, su hija acusó haber sido abusada y violada sistemáticamente por el pastor José Linares desde que ella tenía seis años. Delitos sexuales producto de los cuales, ella tuvo dos hijos. Niños por los que hoy, esta joven pide un test de ADN para demostrar que lo que dice es cierto.

“Él me violentó, me violó, me ultrajó. Tenía seis, siete años, desde que pasó, hasta los 13 años en los que quedé embarazada“, sostuvo la joven, actualmente mayor de edad, en diálogo con el programa televisivo.