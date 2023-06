Partido Republicano de EE. UU. busca que se retire a Chile de la Visa Waiver por “delincuentes extranjeros que se aprovechan del estatus”

El militante del Partido Republicano de Estados Unidos y presidente de la Cámara de Representantes de ese país, Kevin McCarthy, llevará a cabo una instancia de diálogo para que se busque retirar a Chile del programa de Visa Weaiver. Esto a raíz de los delitos que han cometido delincuentes chilenos en EE. UU.

Algo, que previamente fue denunciado por el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer. El que además de ser el primero en proponer el fin de la Visa Waiver, fue quien expuso esta iniciativa del Partido Republicano con el objetivo de ponerle fin a este programa de extranjería.

Y es que, hace unos días, en conversación con Fox News, Spitzer señaló que “estoy exigiendo que se elimine a Chile del programa de visa electrónica (…) Estamos abriendo las compuertas para que los chilenos y bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses“.

“Esto no significa que los chilenos no puedan venir a Estados Unidos. Sino que ya no puedan hacerlo con solo llenar un formulario en internet y pagar US$ 21, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales“, añadió entonces.

Acusan que la Visa Waiver es aprovechada por delincuentes

En el comunicado, se expuso que “el portavoz Kevin McCarthy y otros miembros de la delegación republicana de California viajarán al condado de Orange el viernes 16 de junio para recibir información sobre una sofisticada operación delictiva organizada que afecta a las familias del sur de California y de toda la nación”.

Luego, agregó: “Los miembros recibirán un informe de las fuerzas del orden federales y locales. Y conocerán de qué manera las invasiones de viviendas llevadas a cabo por delincuentes extranjeros que se aprovechan del estatus de Chile en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver) están afectando a sus comunidades“.

Finalmente, en el texto se indica que se llevará a cabo una “mesa redonda para debatir cómo el estatus continuo de Chile como país incluido en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver) y el estatus de California como estado santuario, junto con sus leyes indulgentes con el crimen, están facilitando la proliferación de una sofisticada actividad delictiva organizada a manos de grupos de delincuentes de América del Sur”.