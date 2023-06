Investigación afirma que el Covid fue creado en laboratorio Chino: sería parte de un proyecto de armas biológicas

Es una investigación que está impactando al mundo. El Sunday Times confirmó que el Covid se habría generado en un laboratorio en China, como parte de una programa de armas biológicas.

El periódico británico publicó su reportaje el sábado 10 de junio, donde indicaron que accedieron a “nueva evidencia extraída de archivos confidenciales que revela que científicos chinos unieron patógenos mortales poco antes de la pandemia”.

La información vendría a reafirmar lo que por meses varios han afirmado: que el mortal virus nunca salió de los mercados de Wuhan.

De hecho, revelaron que la enfermedad “se habría filtrado desde los laboratorios de virología de la ciudad de Wuhan después de un accidente”.

Así, en la publicación señalan que todo partió porque “un grupo de científicos de Wuhan trabajaban junto al ejército chino combinando los coronavirus más letales del mundo para crear un nuevo virus mutante”.

El periódico aseguró que revisó cientos de documentos, informes confidenciales, artículos científicos e incluso correos, además de entrevistas a investigadores del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluidos expertos en China.

En el reportaje se cuenta que el Instituto de Virología de Wuhan había comenzado a buscar los orígenes del virus Sars en 2003. “El instituto estaba involucrado en experimentos cada vez más arriesgados sobre coronavirus, que recolectó de cuevas de murciélagos en el sur de China. Inicialmente, hizo públicos sus hallazgos y argumentó que los riesgos asociados estaban justificados porque el trabajo podría ayudar a la ciencia a desarrollar vacunas”, dijeron.

Y agregaron que “esto cambió en 2016 luego de que los investigadores descubrieran un nuevo tipo de coronavirus en un pozo de mina en Mojiang, en la provincia de Yunnan, donde las personas habían muerto por síntomas similares a los del SARS”.

🔺 EXCLUSIVE: Investigators who scrutinised top secret United States intelligence believe the Covid 19 pandemic was the result of a leak from the Wuhan laboratory https://t.co/rxAgU82g73

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 10, 2023