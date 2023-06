Cielo naranja en Nueva York: humo de incendios en Canadá pone en alerta al noreste de EE.UU.

En las últimas horas, un denso humo procedente de incendios forestales en Canadá, oscurecido los cielos de Nueva York y gran parte del noreste de Estados Unidos.

De acuerdo a lo recogido por El País, la visibilidad en la Gran Manzana se redujo casi por completo el pasado miércoles, haciendo casi imposible visualizar grandes edificios como el Empire State Building.

Es más, a raíz de esta “nube naranja”, variados estados de EE.UU. han emitido alertas por mala calidad del aire, que se puede prolongar durante días.

En tanto, este jueves, New York Metro Weather actualizó el estado del aire, y si bien “la densidad del humo cerca de la superficie ha mejorado desde ayer (miércoles)”, la calidad del aire “sigue siendo mala y algo de humo permanecerá durante” toda esta jornada.

9:45am Update: Near-surface smoke density has improved since yesterday, but air quality remains poor and some smoke will linger throughout the day today. Gradual improvements are expected this weekend. Here's the latest info👇 pic.twitter.com/AjTYuiaEtr

— New York Metro Weather (@nymetrowx) June 8, 2023