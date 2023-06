Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recorrido y hablado con el mundo para enfrentar a la potencia asiática-oriental. En ese marco fue que en los últimos días recibió en Kiev, la capital del país, a seis periodistas latinoamericanos, entre los que estaba Andrea Moletto, de Radio Futuro.

El diálogo fue de una hora y media, con dos preguntas por cada comunicador. Moletto, la mañana de este jueves, en ADN Hoy, dio cuenta de la conversación: cuando hablaron, fue un día de bombardeos, uno de “los que más bombas recibieron”. Zelenzski se veía informal, con una polera negra y la palabra Ucrania en letras blancas estampada. “Es como un ‘pseudo-militar’, pero no tanto”, dijo la periodista. Cálido, cercano, chispeante, “muy natural, poca pose. Una mirada intensa”. Y así, con un interés fuerte por América Latina.

Entre los mandatarios latinoamericanos que pudo reconocer Zelenski, el Presidente Gabriel Boric fue, sin duda, uno de los más identificables. En paralelo, también contó fuera de grabadora que dos empresas ucranianas se “acaban de instalar en Chile”, y que estas mismas compañías “les donan mucho (al gobierno en guerra)”. Con todo, como objetivo planea a “recuperar” las relaciones con América Latina y África.

Sobre Boric

“Es un hombre joven, con ideas progresistas. Y apoya a Ucrania”, dijo Zelenski sobre el Mandatario chileno. Luego agregó: “He tenido la oportunidad de hablar solo en dos parlamentos de América Latina y hemos hecho peticiones a todos ellos, ciertamente, y peticiones de llamadas, de conversaciones, de diálogo, porque todo esto permite que la gente conozca la verdad. Para eso necesito estos contactos, para eso los necesito, porque sin duda hablaremos de negocios entre Estados, pero después de la guerra, y durante la guerra, para saber la verdad y para apoyarnos políticamente y en términos de apoyo a la justicia”.

A modo de conclusión, Zelenski aseguró que “con Chile nos va bien. Estoy muy agradecido. La segunda respuesta que tuvimos, creo, fue la del parlamento mexicano, y todavía tuvimos la oportunidad, y Guatemala siempre nos ha apoyado en esto. Les voy a decir, francamente, esto no es de ninguna manera para acusar a ninguno de ustedes, me refiero a ninguno de sus países, de nada”.

Pero hubo también una diferencia: por ejemplo, con el presidente de Brasil, Lula da Silva, puso énfasis en ciertos “desencuentros”. Pero en general, dijo no estar interesados en izquierdas o derechas.

Inflación

Rusia es una de las grandes potencias exportadoras de fertilizantes. El inicio de la guerra tuvo como consecuencia un aumento de precios de estos productos. Y por defecto, de la producción agrícola global. Pero “la narrativa” construida es que es por el factor marítimo, por culpa de Ucrania, que no ha tenido esta afectación. Ante esto, Zelenski dijo:

“Esto es lo único que Rusia puede difundir (…) Me parece que cuando mientes tantas veces, la gente ya se da cuenta de que no es verdad y empieza a analizarlo por sí misma. Así como la política de información es nueva, debido a la guerra en Ucrania, hay un aumento en la política de precios para, por ejemplo, los alimentos. Todo el mundo entiende que el Mar Negro está bloqueado por Putin, por supuesto. Hay cuestiones no sólo sobre los productos agrícolas, hay cuestiones sobre los productos químicos, que son necesarios, cuestiones sobre la metalurgia, el mineral de hierro, el sector agrícola, el grano, el maíz, un montón de cosas. Ha bloqueado completamente todos los corredores. Tiene barcos de guerra con la bandera de la federación rusa. Ya no esconde nada”.

Los rusos se han vuelto “arrogantes“, precisó el presidente.