Mujer brasileña muere después de comer chocolates envenenados: se los envió la ex de su marido

Una madre de 54 años falleció trágicamente tras comerse unos chocolates envenados que le enviaron el día de su cumpleaños.

La brasileña Lindaci Viegas Batista de Carvalho recibió los bombones junto con unas flores, pero no tenían remitente. Inicialmente, dudó si comerlos, ya que había recibido varias llamadas y mensajes amenazadores durante los días previos de parte de la ex pareja de su exmarido.

Sin embargo, se tranquilizó cuando su exmarido afirmó más tarde que él le había enviado los regalos, por lo que le pareció bien comérselos. Más tarde él afirmó que había bromeado al decir que se los había enviado.

Poco después de comer los bombones, Lindaci comenzó a sentirse mal y a tener convulsiones. Fue trasladada a un hospital de Río de Janeiro, donde fue declarada muerta a su llegada, consigna O Globo.

Debido a las extrañas circunstancias, la policía abrió una investigación sobre su muerte y comprobó que había restos de veneno para ratas en su cuerpo.

Su hijo también había probado el chocolate, pero lo escupió diciendo que sabía mal.

La culpable sería la ex pareja de su exmarido

La hermana de Carvalho declaró que no considera sospechoso al exmarido de su hermana, ya que ambos mantenían una buena relación.

Por el contrario, todas las pruebas apuntan a Susane Martins da Silva, quién tuvo una relación con su ex pareja. Según la policía, Susane “quería retomar la relación y casarse” con él. “Él dijo que no se iba a volver a juntar, que no se casaría, y ella creía que la razón de que eso no sucediera sería una relación que tendría con Lindaci”, detalló.

Además, la hermana de Lindaci asegura que tienen pruebas de que hizo amenazas, incluyendo una foto de ella sosteniendo un arma que le envió.

Y añadió: “Ella [Carvalho] recibió mensajes diciendo que querían su cabeza, que se iba a ahogar con su propia sangre”.