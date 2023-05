Ejército de Colombia continúa búsqueda de cuatro niños perdidos en selva amazónica por más de 17 días

En vilo se encuentra Colombia tras 17 días de búsqueda de cuatro niños que se encuentran extraviados en la selva de la Amazonía.

Según consigna El País, todo ocurrió el 1 de mayo, cuando una avioneta se estrelló en un lugar de difícil acceso, donde el piloto, el copiloto y la madre de los menores de 11 meses, 4, 9 y 13 años, perdieron la vida.

Sin embargo, no se pudo encontrar a los cuatro niños, por lo cual comenzó una intensa búsqueda por parte del Ejército colombiano, la cual se mantiene hasta ahora, debido a la complejidad del terreno y el clima.

Información cruzada

Diversas informaciones circulan respecto a esta búsqueda, puesto que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en sus redes sociales que los niños fueron encontrados con vida, lo que posteriormente fue borrado.

Sin embargo, tras estas afirmaciones, comenzó a circular que todo era un malentendido.

Esto porque desde un territorio cercano al accidente se reportó el contacto con los cuatro menores, los que habrían sido hallados con vida y en buen estado de salud.

No obstante, las Fuerzas Armadas aún no han podido establecer contacto oficial, por lo que no han confirmado esta noticia.

Por esta razón, continúa la búsqueda en la selva Amazónica, en la cual trabajan el equipo aerocivil y las Fuerzas Militares de Colombia.