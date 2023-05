Israel bombardea Gaza en respuesta al ataque con cohetes de militantes palestinos

Este domingo, Israel bombardeó la ciudad de Gaza, después de dos horas de haber entrado en vigencia la tregua con los militantes de la Yihad Islámica Palestina (YIP).

Este alto al fuego fue mediado por Egipto e incluía un compromiso de “dejar de atacar a civiles y casas”. Entrando en vigor a las 22:00 horas local (19.00 GMT), según consignó la agencia EFE.

Sin embargo, el ejercito israelí acusó que minutos después del acuerdo, los militantes dispararon dos cohetes en contra de sus ciudades del sur.

Ante esto, Israel ejecutó el bombardeo en respuesta al ataque de YIP. Lo que fue confirmado por un portavoz militar: “El Ejército está en estos momentos atacando la Franja de Gaza”, según consignó EFE.

De este modo, ambas partes no lograron cumplir con la tregua que buscaba terminar con cinco días de ataques bélicos, los que han causado la muerte de 34 personas de Gaza y una anciana de Israel.

This is Gaza, not Ukraine. pic.twitter.com/TU7u2BTGRq

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 13, 2023