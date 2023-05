Encuentran siete cuerpos al interior de un domicilio en Oklahoma, Estados Unidos

La oficina de Investigación del Estado de Oklahoma confirmó, durante el lunes, el hallazgo de siete cuerpos al interior de una propiedad en Henryetta, Oklahoma, Estados Unidos.

Según informó el sheriff del condado de Okmulgee, Eddy Rice, se cree que entre los restos se encuentra el cuerpo del delincuente sexual Jesse L. McFadden y de dos adolescentes desaparecidas: Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 16 años.

Jesse L. McFadden, de 39 años, fue hallado muerto en su domicilio en Henryetta, a unos 144 kilómetros de la ciudad de Oklahoma, unas horas después de que los registros mostraran que no asistió a un juicio por cargos de pago por prostitución de un menor, según consignó CNN.

En conversación con el medio Tulsa World, Rice detalló que posteriormente se emitió una orden de arresto contra McFadden por no comparecer. Y según muestran los documentos y luego las autoridades, se descubrieron los cuerpos mientras se ejecutaba una orden de allanamiento.

Por su parte, los padres de Webster, una de las adolescentes desaparecidas, dijeron que estaban “sorprendidos” al enterarse del pasado de McFadden. “No debería haber salido y es nuestro sistema de justicia el que debe ser más estricto“, sostuvo Justin Webster a KOKI.

Aún no se confirman las identidades de los cuerpos, a excepción del depredador sexual, pero no hay ningún sospechoso por el momento. El portavoz de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma, Gerald Davidson, aseguró que “no hay ningún sospechoso suelto que estemos buscando en este momento. Entonces… no hay amenaza para la comunidad“.