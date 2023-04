En Argentina el futuro del Club Atlético Independiente parece depender de una colecta nacional. El equipo de Avellaneda posee deudas por más de 20 millones de dólares y su presente deportivo está en la zona baja. Por eso un famoso de las redes sociales decidió tomar cartas en el asunto.

El “influencer” Santiago Maratea levantó las ayudas para abrir la colecta. Las malas administraciones, las compras a gran escala de futbolistas y la pérdida de capital son el origen de la crisis de Independiente. Ahora un eventual fideicomiso de los hinchas pretende ser el salvavidas del club.

El viernes Maratea inició la colecta en una cuenta asociada al sistema trasandino Mercado Pago. La nómina está a su nombre y el dinero se pretende usar para cubrir el pasivo de Independiente. En las primeras jornada la colecta sumó unos 2,2 millones de dólares y abrió las preguntas sobre su modelo de recaudación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) evalúa indagar los movimientos de la colecta y el fideicomiso a nombre de Maratea. Se considera el requerimiento de informes sobre los aportantes, en especial de quienes donen sobre los 200.000 pesos argentinos. La preocupación está en un eventual lavado de activos.

Página 12 informa que según fuentes de la AFIP existen algunas irregularidades en el proceso de colecta. Desde el organismo estatal de Argentina indican que aún no existe el fideicomiso, que el proceso no encaja con el sistema de donaciones y que no existe una razón social que reciba el dinero. La agencia se comunicará con Independiente para indagar.