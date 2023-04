“Sin ellos no hay clásico”: Ídolo de Racing aporta dinero en colecta de Independiente y recibe duras críticas

José Chatruc, el exfutbolista y campeón con Racing, reveló a través de sus redes sociales que se sumó a la colecta del influencer Santiago Maratea para ayudar a saldar las deudas económicas de su clásico rival, Independiente.

“Felicito a mi amigo Juan Marconi y por supuesto a Santiago Maratea por esta iniciativa de recaudar fondos para Independiente. Por supuesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos”, señaló a través de Twitter.

Sin embargo, Chatruc fue criticado por una gran cantidad de hinchas de la “Academia” con mensajes tales como: “Ojalá no pises nunca más el club” y “Menos mal que estas lejos de Racing, no entendiste nada”.

Después de acumular insultos de todo tipo por el gesto solidario con el clásico rival, el otrora futbolista realizó un descargo por la misma red social a través de un video y aclaró: “¡Mensaje para los verdaderos hinchas de Racing! ¡Boludos abstenerse!“.

“Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es mi amigo y porque es el vecino… Y sin Independiente no hay clásico, no hay emoción para Racing. Por supuesto es un rival. Mis hijos son socios e hinchas de Racing y no quiero que odien a nadie”, comenzó explicando José Chatruc.

“Quiero que sean felices, que tengan rivalidad pero sin tanta locura. Tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad. A los que me quieren de Racing, que son la mayoría les mando un beso grande, agradecido por las muestras de cariño y siempre estoy para colaborar. Aguante Racing”, cerró.