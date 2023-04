Crisis en la frontera: Perú advierte que migrantes que “no tienen documentación no pueden ingresar”

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, informó que los migrantes que están varados en la zona fronteriza y que intenten entrar al país peruano sin tener documentación “no podrán ingresar”.

En conversación con la radio peruana Exitosa, el ministro se refirió a su visita a Tacna, donde vio “cómo las medidas que se habían tomado se estaban implementando“.

“El gobierno ha aprobado importantes medidas para garantizar la seguridad de las personas en nuestras fronteras, y poder así facilitar la regularización de extranjeros“, añadió.

En ese sentido, Romero advirtió que “la policía, Migraciones y FF.AA. están trabajando de la mano para controlar rigurosamente que los extranjeros que cuenten con toda su documentación en regla puedan ingresar al Perú“.

Crisis en frontera con Chile

Consultado por la crisis de migrantes en la frontera con Chile, el ministro de Perú recalcó que “ingresan al país aquellos extranjeros con visa, con su pasaporte y con su carnet de extranjería“.

“Ellos sí están permitidos de ingresar y no hay ningún problema. Los que no tienen la documentación no pueden ingresar“, afirmó.

En esa línea, indicó que la Superintendencia de Migraciones próximamente publicará un protocolo para regular el tema y “establecer una base de datos especialmente de aquellos que ya están en forma regular“.