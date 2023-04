Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, habló este viernes en rueda de prensa en la antesala del clásico ante Colo Colo, instancia donde respondió a las críticas por su paso en Independiente y el supuesto quiebre en el plantel de los cruzados.

Consultado por los cuestionamientos recibidos en medio de la crisis del “Rojo”, el estratega comentó: “Espero que con esto se cierre el tema. No es un momento para entrar en polémica ni responder, porque para mí primero está Independiente; ayer, hoy y hasta el día en que me muera. Me sobran argumentos para responder, pero cuando llegue el momento los voy a esgrimir”.

En esa línea, fue enfático en evitar emitir declaraciones sobre el elenco trasandino: “No tengo nada que explicar, acá que estoy en Chile y estoy defendiendo los colores de este club, que quiero que hagamos el mejor partido posible”.

Además, se refirió a la supuesta crisis en el camarín de la UC: “En ningún momento dudé de la honestidad de ningún jugador, cuerpo técnico y directivos, de que estamos tirando todos para adelante para tratar de reconstruir un equipo”.

“En esa reconstrucción estamos, donde podemos tener altas y bajas, mejores y peores partidos. Tengo confianza plena en los jugadores, con ellos no hay nada que conversar. Pero cuando se dicen cosas que no son ciertas, a mí me lastima y me pone triste”, agregó.

Finalmente, Ariel Holan anticipó el duelo de este sábado frente a Colo Colo. “Todo el plantel tiene la ilusión de hacer un gran partido. Nosotros estamos cerca de Huachipato y sabemos que no tenemos que perder pisada. El partido tiene varios condimento extras en el aspecto estadístico que son importantes también”, aseguró.