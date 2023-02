Insólito: jugador de Limache hace colecta para financiar su inscripción en el Fútbol Joven de la ANFP

El desarrollo del fútbol chileno ha llevado a particulares situaciones por parte de aquellos deportistas que buscan hacerse un nombre en el profesionalismo, tal como lo evidencia la historia de Patricio Díaz.

Quien integra las divisiones inferiores de Deportes Limache, elenco de la Segunda División Profesional, apeló a las redes sociales para dar a conocer su problema: para ser parte del elenco en su categoría proyección y participar del torneo del Fútbol Joven de la ANFP, el elenco de la Quinta Región le pide $434.000 para inscribirlo, considerando que eso es lo que pide el ente organizador del balompié nacional por sus derechos de formación al venir de la ANFA.

“Estoy con una vergüenza, pena, tristeza y rabia que la verdad no puedo explicar (…) Normalmente hace el club, pero al tener tan pocos recursos no cuenta con la plata para poder pagar esa cantidad de plata a tantos jóvenes“, escribió Patricio Díaz en su cuenta de Facebook, donde solicita directamente dinero para poder pagar su inscripción.

“No soy una persona de altos recursos para poder juntar $ 434.000 pesos en 2 semanas. Vivo con mi mamá y mis 3 hermanos no tenemos el lujo para poder pagar esa plata y menos en 2 semanas, prácticamente esa plata es lo que gana mi mamá en 1 mes“, apuntó el joven futbolista de Deportes Limache.

“Espero sepan entender mi situación y no me critiquen, pero si tuviera alguna otra forma no molestaría por este medio. No veo ninguna solución más, sólo soy uno de los tantos jóvenes en busca del sueño de ser futbolista profesional para poder ayudar a mi familia“, concluyó, junto con entregar datos para poder ayudarlo en su colecta, aunque horas más tardes valoró que, ante la difusión de su problema, ya no requiere depósitos en su cuenta bancaria.

“Mañana sábado, mi club de barrio de chico hará una completada y con eso ya estaría listo. Les pido de todo corazón que nadie más me haga ningún depósito, no quiero aprovecharme de la situación“, concluyó a través de su cuenta de Facebook.