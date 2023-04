Príncipe Harry acusa que medios británicos hackearon su celular para interceptar sus llamadas

Un nuevo escándalo remece a la familia real británica, a pocos días antes de la coronación del Rey Carlos III.

El príncipe Harry afirma que durante gran parte de su vida fue víctima de hackeo telefónico y otros comportamientos ilegales por parte de periodistas que trabajaban para los diarios The Sun y News of the World.

El duque de Sussex defiende que sus relaciones y amistades fueron destruidas por la intrusión de la prensa, con periodistas escuchando ilegalmente sus mensajes de voz y contratando investigadores privados para obtener información privada.

En específico, los medios que habrían utilizado estas prácticas pertenecen al News Group Newspapers (NGN), propiedad del magnate Rupert Murdoch.

Pero esto no es todo, ya que al parecer NGN y el príncipe William habrían llegado a un acuerdo privado sobre las denuncias históricas de piratería telefónica, según alegan documentos judiciales presentados en nombre del príncipe Harry.

Harry afirma que su hermano, el futuro rey, recibió en secreto una “gran suma” de dinero de NGN en 2020 a cambio de que la familia real no presentara ninguna demanda contra el grupo.

Una demanda en curso

Harry afirma que la mayor parte del supuesto comportamiento ilegal en el Sun y el News of the World tuvo lugar a mediados de la década de 2000. Sin embargo, afirma que desconocía el verdadero alcance de la supuesta conducta ilegal hasta hace muy poco, lo que le llevó a iniciar acciones legales contra la empresa de Murdoch en 2019.

Desde entonces, el caso de Harry ha estado abriéndose camino a través del sistema judicial. A lo largo de la última década, News UK, propiedad de Murdoch, ha resuelto cientos de demandas similares de parte de altos cargos políticos y famosos.

Sin embargo, la empresa de Murdoch intenta convencer a un juez de que no se debe permitir a Harry llevar el caso a juicio, porque esperó demasiado para comenzar un procedimiento judicial. Según la ley británica, los particulares disponen de seis años desde que tuvieron conocimiento de una posible ilegalidad para empezar una demanda civil.

Cabe destacar que el periódico News of the World cerró en 2011, en medio de acusaciones de que el pirateo telefónico era una práctica habitual en el tabloide dominical y de que la policía británica había sido cómplice.