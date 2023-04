Justicia rusa sentencia a 25 años de prisión a Vladímir Kara-Murza, político opositor acusado de alta traición durante la guerra con Ucrania

El político opositor y periodista ruso, Vladímir Kara-Murza, fue condenado a 25 años de cárcel por un tribunal de Moscú, acusado, entre otras cosas, por alta traición.

Según consigna El País, al comunicador se le imputaron delitos de cooperación con organizaciones disidentes declaradas “indeseables” por el gobierno de Rusia, además de la difusión de información falsa sobre el ejército ruso en la invasión de Ucrania.

Kara-Murza, quien en 2022 recibió el premio Václav Havel de Derechos Humanos por parte del Consejo de Europa, participó en varias conferencias, incluida una en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde denunció abiertamente que las tropas rusas perpetraron crímenes de guerra durante su invasión a Ucrania.

Esto llevó a que fuera apresado y, finalmente, condenado a prisión. “Estoy en la cárcel por mis opiniones políticas. Por hablar en contra de la guerra en Ucrania”, señaló.

“Por muchos años de lucha contra la dictadura de Putin. Por facilitar la adopción de sanciones internacionales personales bajo la ley Magnitski contra los violadores de derechos humanos. No solo no me arrepiento de nada de esto, estoy orgulloso de ello“, agregó Vladímir Kara-Murza.

Además de su privación de libertad, el político opositor ruso recibió sanciones de inhabilitación para ejercer como periodista durante siete años, una multa de 400.000 rublos (cerca de $400 millones de pesos) y seis meses de libertad restringida desde el día que salga de la cárcel.

Según los cálculos, y en caso de cumplir íntegramente la sentencia, Kara-Murza tendría 66 años y Vladímir Putin 95, para cuando abandone la prisión.