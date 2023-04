Por ataque explosivo: primer ministro de Japón fue evacuado durante acto oficial

Este sábado, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, fue evacuado durante una visita en el puerto de Saikazaki, ciudad de Wakayama, tras registrarse una explosión.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 hora local, cuando el mandatario se preparaba para dar un discurso al aire libre, en apoyo a la campaña electoral de un candidato de su partido —Partido Liberal Democrático—.

En eso, un sospechoso lanzó lo que parecía ser una bomba de humo, por lo que fue rápidamente retirado del lugar por los funcionarios de seguridad completamente ileso.

Según consignó DW, varios testigos del incidente describieron como un objeto cilíndrico que estalló de forma similar a una bomba de humo.

Las autoridades lograron la detención del presunto autor del lanzamiento contra el primer ministro de Japón, siendo inmovilizado en el suelo por cinco policías. Todo esto bajo el pánico que generó el ataque entre los asistentes, los cuales huyeron entre gritos del lugar.

🇯🇵#Japan A flare-like object was thrown at Japanese Prime Minister #Kishida ahead of his public speech in Wakayama City, #Kyodo news agency reported and the detention of a man near the site of the speech of the Prime Minister of Japan, where the sound of an explosion was heard pic.twitter.com/Bx4W2lJdtU

