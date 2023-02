Rusia cierra espacio aéreo en San Petersburgo tras detectar objeto volador no identificado

Un objeto volador no identificado fue detectado en el espacio aéreo en San Petersburgo, en Rusia, lo cual obligó el cierre de este.

Según informaron medios locales, el aeropuerto de Pulkovo suspendió temporalmente todos los vuelos programados para la mañana de este martes.

“Un objeto desconocido está volando cerca del aeropuerto de Pulkovo. El cielo está cerrado, los vuelos y aterrizajes de aviones se han detenido”, señaló una fuente para la agencia estatal rusa RIA Novosti.

En tanto, el gobierno ruso detalló que se había divisado un objeto no identificado a 160 o 200 kilómetros de San Petersburgo, y que se trataría de un dron de gran tamaño.

Con el paso de los minutos, el aeropuerto de Pulkovo anunció un retraso de vuelo de hasta 12 horas. “En el aeropuerto de Pulkovo, los vuelos se retrasan hasta 12 horas. El aeropuerto y sus servicios funcionan con normalidad“, afirmaron las autoridades.

The airspace between Moscow and Saint Petersburg is completely empty including all traffic to Kaliningrad. pic.twitter.com/BljygGRgfU

— Manu Gómez (@GDarkconrad) February 28, 2023