Encuentran restos de hombre desaparecido hace ocho días al interior de un tiburón

Hace ocho días se perdió el rastro Diego Barría, argentino de 32 años, cuyo cuatriciclo fue encontrado destruido en una playa en la provincia patagónica de Chubut.

Si bien tras los primeros peritajes, no se logró dar con el paradero de Barría, este domingo pudieron esclarecer lo sucedido: pescadores encontraron sus restos al interior de un tiburón.

En concreto fueron dos pescadores, quienes hace un par de días llevaron hasta la policía restos humanos localizados en el interior de un tiburón cazón, una especie de cerca de 1,50 metros.

Para reconocer el cuerpo, se fijaron en un tatuaje, el cual fue identificado por la familia, lo que entregó luces de lo que habría sucedido.

Iba en cuatrimoto: ¿cómo llegaron sus restos al agua?

Barría, padre de tres hijos, fue visto por última vez poco antes de la medianoche del día, cuando regresaba a su casa de campo en cuatriciclo, según indicó el medio El País.

Según la información preliminar, Diego habría realizado una pausa en su regreso, todo esto para saludar a unos amigos pescadores, avisando a su mujer de que estaba un poco retrasado. Sin embargo, esa noche no regresó y a la siguiente tampoco. Además, Barría no contestó ningún mensaje ni llamado por teléfono, por lo que su familia procedió a denunciar su desaparición.

“Dale gordito!!!!! Ya no damos más. Aparece por favor. Estoy fuerte por los nenes pero no sé hasta cuándo.. no seas rebelde, danos una señal!!!”, escribió redes su esposa, Virginia Brugger.

Cabe destacar que desde el medio informaron que equipos especializados se encuentran trabajando con buzos en el mar y con perros por tierra para continuar la búsqueda de más restos. El objetivo es también conocer pistas de por qué Barría terminó en el agua.

“Una de las hipótesis más firmes es que haya chocado con una roca y el cuerpo se lo haya llevado el mar, pero vamos a manejar todas las hipótesis con las evidencias encontradas en el lugar”, indicó el comisario.

“Ese día hubo marejada, se concurrió con peritos al lugar, y se analizará el vehículo para establecer cómo fue el accidente, porque el vehículo fue encontrado más hacia la costa pero pudo haber sido movido por el oleaje”, explicó.