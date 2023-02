La guerra en Ucrania pudiera ser de Europa, según un alto mando militar de ese continente. Cuando está por cumplirse un año de la invasión de Rusia al territorio ucraniano, aparecen versiones preocupantes. Un general de la República Checa alertó que “no es impensable” un conflicto armado de la OTAN contra los rusos.

El jefe del estado mayor del ejército checo, el general Karel Rehka, hizo la advertencia en Praga sobre una escalada militar. El alto mando militar dijo que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deben prepararse. Luego agregó que la alianza es la mayor disuasión ante la amenaza.

Rehka comentó que “la guerra en Europa no es impensable y no alcanzaremos a afrontarla si no manifestó que de concretarse ese conflicto OTAN-Rusia, “gran parte de nuestro ejército irá a luchar según los planes de defensa de la Alianza”. El alto mando agregó que “nuestro territorio será un zona clave de tránsito y base de operaciones”.

Deutsche Welle da cuenta que República Checa mantiene algo más de 27.000 soldados activos. Rehka recordó que “ni siquiera tenemos las cosas básicas” para un conflicto armado. El general precisó que deben estar alertas a que Rusia use armas tácticas y llamó a “no ocultar la realidad a la ciudadanía e informarle”.