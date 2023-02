Rusia suspende el tratado de desarme nuclear que había firmado con Estados Unidos

Este martes 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tomó la decisión de suspender el último acuerdo sobre el control de armas nucleares que había establecido con EE. UU.

La noticia la dio a conocer el mandatario ruso mediante un discurso en la Asamblea General, allí Putin también expresó que nada frenara su guerra contra Ucrania, puesto que “es un territorio histórico de Rusia”.

El tratado que tenían ambas naciones era el acuerdo Nuevo Start para la no proliferación de armas nucleares, el cual mantenían desde 2010. En 2021 Rusia y Estados Unidos decidieron extenderlo por 5 años más, es decir, hasta el 2026. Sin embargo, esta no sería una salida permanente del tratado, ya que Vladímir Putin expresó “Rusia no abandona, congela temporalmente”.

La suspensión de Rusia al tratado

Durante el discurso, el mandatario ruso señaló: “Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el tratado sobre armas estratégicas ofensiva”.

Uno de los motivos principales que tuvo el Kremlin para suspender el acuerdo que mantenía vigente por más de 10 años, fue, según las palabras de Putin, porque “si EE. UU. realiza ensayos nucleares con un nuevo tipo de armamento estratégico, Rusia efectuará también pruebas”.

El Nuevo Start que ambas potencias habían firmado obligaba a que se realizará constantemente una inspección a los arsenales nucleares. Además, se les restringía a reducir en un 30% las cabezas nucleares, lo que equivale a 1.550 por país.

Además, el tratado limitaba a 700 misiles balísticos intercontinentales, los cuales se desplegaban en submarinos y bombarderos estratégicos.

Por último, el presidente Putin enfatizó en que “Rusia superará paso a paso, cuidadosa y continuamente, los desafíos con los que se encuentre. (…) No se puede vencer a Rusia en el campo de batalla”, cerró.