En Europa si pasa: se cortó la luz en los primeros segundos del duelo entre Wolverhampton y Liverpool

Una situación peculiar se vivió este martes durante la disputa del replay por la ronda de los 32 mejores de la FA Cup entre Wolverhampton y Liverpool.

Ambos conjuntos debieron volver a medirse las caras tras el 2-2 en Anfield y la efervescencia a pleno con el primer ataque del cuadro local, a segundos del pitazo inicial en el estadio Molineux.

Adama Traoré había logrado el primer desborde de la noche cuando, por breves instantes, el recinto deportivo se fue a negro en el instante que el español metía un peligroso centro, provocando la risa del atacante y todo el público presente.

