Joe Biden llega a Ucrania y se reúne con Volodímir Zelenski

Una visita sorpresa fue la que realizó este lunes el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev, la capital de Ucrania. Y, según consignaron medios ucranianos —y más tarde confirmado por Biden a través de su cuenta de Twitter—, el Mandatario de dicho país, Volodímir Zelenski, se reunió con él.

En la instancia, el Presidente de Estados Unidos anunció una ayuda adicional de 500 millones de dólares a Ucrania. Además, informó que esta semana se darán a conocer más sanciones contra Rusia.

Lo anterior, en el contexto de que este viernes 24 de febrero se cumple un año desde que Rusia invadió Ucrania.

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente Biden indicó: “A medida que nos acercamos al aniversario de la brutal invasión rusa de Ucrania, hoy estoy en Kiev para reunirme con el Presidente Zelenski y reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”.

“Durante el último año, Estados Unidos ha creado una coalición de naciones desde el Atlántico hasta el Pacífico para ayudar a defender a Ucrania con un apoyo militar, económico y humanitario sin precedentes, y ese apoyo perdurará“, sostuvo Biden.

When Putin launched his invasion nearly one year ago, he thought Ukraine was weak and the West was divided. He thought he could outlast us. But he was dead wrong.

— President Biden (@POTUS) February 20, 2023