El Tribunal Revolucionario de Teherán, Irán, condenó a 10 años y medio de cárcel a dos jóvenes por bailar en la plaza Azadi de Teherán, en apoyo a las protestas.

Según consignó El País, se trata de Amir Mohammad Ahmadi y Astiaj Haguigui, blogueros iraníes de 22 y 21 años, quienes aparecieron en un vídeo bailando durante una manifestación en contra del régimen de los ayatolás. Registro de 16 segundos que se publicó y difundió masivamente por redes sociales en octubre de 2022.

Sin embargo, el pasado 1 de noviembre, agentes de paisano detuvieron a ambos jóvenes, quienes fueron golpeados y llevados al pabellón 209 de la prisión de Evin. Y este domingo se les condenó por “fomentar la corrupción, reunión y convivencia con intención de perturbar la seguridad nacional y difundir propaganda“.

También, se les prohibió toda actividad en internet y abandonar el país durante dos años cuando salgan de la cárcel.

Amir Ahmadi y Astiaj Haguigui fueron condenados por uno de los tribunales revolucionarios, un sistema judicial paralelo al regular que fueron creados para resguardar al régimen de Irán.

Según el medio iraní IranWire, a ambos jóvenes les negaron el derecho a elegir a un abogado defensor y les denegaron su petición de libertad bajo fianza.

En Irán, las mujeres tienen prohibido bailar en la calle y más si lo hacen con un hombre, aunque sea una pareja de prometidos. De acuerdo con IranWire, esta alta condena tiene que ver con buscar reprimir las protestas que comenzaron con la muerte de Mahsa Amini.

La ONG iraní, con sede en Oslo Iran Human Rights, ha registrado que cerca de 488 iraníes han muerto por la represión y más de 18.000 manifestantes han sido detenidos, en que al menos cuatro han sido ejecutados.

POUR AVOIR DANSÉ ensemble sur la place Azadi (Liberté) de Téhéran, Astiaj Haghighi et Amir-Mohammad Ahmadi, couple de blogueurs, viennent d’être condamnés chacun à 10 ans et demi de prison, apprend-on des médias @VOAfarsi et @RadioFarda_.

Crédit : @Tavaana pic.twitter.com/SI9Iwv5thK

— Armin Arefi (@arminarefi) January 29, 2023