La policía de Memphis, Estados Unidos (EEUU), publicó el vídeo de la golpiza mortal que cinco policías le dieron a Tyre Nichols, de 29 años, mientras regresaba a la casa de su madre.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero, cuando Nichols iba manejando durante la noche. En eso, los agentes de Memphis lo detuvieron por presunta conducción imprudente, procedimiento que terminó con agresiones hacia el hombre. Falleciendo tres días después, 10 de enero, en el hospital por las lesiones sufridas.

Según consignó El País, se trata de varias grabaciones provenientes de las cámaras corporales de los agentes y de una cámara de seguridad, sumando en total una hora.

En la detención, se puede ver a un oficial saliendo del auto con un arma desenvainada para dirigirse al vehículo de Tyre Nichols, allí le grita que “salga del auto“.

Pero ellos terminan sacándolo a la fuerza y le dicen: “Tírate al suelo y dale la vuelta“. Nichols les responde: “No hice nada“, sin embargo, le gritan que se acueste y lo amenazan con electrocutarlo. “Pon tus manos detrás de tu espalda antes de que te las rompa“, le dijo un oficial.

En eso, el hombre logra zafarse desde el suelo y comienza a escapar a pie.

Minutos después lo alcanzan tras una persecución y empieza una serie de golpes, patadas y porrazos, junto con descargas de pistolas eléctricas. Y la grabación más violenta la tomó una cámara de seguridad sin sonido que estaba en un poste, allí se muestra a los agentes agrediendo a Nichols, mientras él está maniatado.

Asimismo, en otro vídeo se ve al hombre en el suelo, apoyado en su coche, y llama a su madre. En eso, está rodeado de policías que le comentan lo sucedido a los recién llegados e intercambian risas y gestos de complicidad, mientras esperan a la ambulancia que tardó 22 minutos en llegar.

Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith y Tadarrius Bean, los cinco policías, fueron despedidos del cuerpo policial y fueron procesados por asesinato en segundo grado, asalto agravado y secuestro durante la detención de Tyre Nichols.

Don’t look away. They murdered Tyre Nichols. #TyreeNichols #TyreNichols pic.twitter.com/sdWIqd8ON5

— Adam Yug (@citizen_rma) January 28, 2023