Estados Unidos: FDA propone permitir que hombres gays y bisexuales “en relaciones monógamas” puedan donar sangre

Este viernes, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés) propuso permitir a hombres gays y bisexuales en relaciones monógamas donar sangre sin un periodo de abstinencia sexual previo.

A través de un comunicado, la FDA publicó los nuevos lineamientos que posibilitarían este cambio, siempre y cuando, el donante no haya tenido relaciones sexuales con alguien que no sea su pareja estable en los últimos tres meses, es decir, 90 días.

De acuerdo a lo expuesto por la organización, esta propuesta está en línea con las políticas vigentes en países como el Reino Unido y Canadá.

En detalle, las nuevas directrices de la FDA para la donación de sangre implicarían someter a todos los donantes al mismo cuestionario, independientemente de su orientación sexual.

En esa línea, la FDA expuso que las nuevas normas seguirían prohibiendo las donaciones de sangre de personas que hayan dado positivo en las pruebas del VIH o estén tomando medicación antirretroviral, tengan antecedentes de consumo de drogas o de trabajadores sexuales.

Asimismo, los bancos de sangre seguirían estando obligados a analizar todas las muestras para detectar el VIH y otras enfermedades infecciosas.

Tras la publicación de estas nuevas directrices, la FDA estará abierta a comentarios del público durante 60 días. Una una vez revisados, estos permitirían a la organización confirmar o no la nueva política antes de aplicarla en los bancos de sangre de todo Estado Unidos.

“Ya sea para alguien involucrado en un accidente automovilístico o para una persona con una enfermedad potencialmente mortal, las donaciones de sangre salvan vidas todos los días”, expresó el comisionado de la administración estadounidense, Robert M. Califf.

“Mantener un suministro seguro y adecuado de sangre y productos en los EE. UU. es primordial para la FDA, y esta propuesta para una evaluación de riesgo individual, independientemente del género o la orientación sexual, nos permitirá continuar usando la mejor ciencia para hacerlo”, agregó el comisionado.

La FDA prohibió la donación de sangre de hombres homosexuales y bisexuales durante la epidemia de sida en la década de 1980.

Dicha prohibición fue modificada en 2015, introduciendo la consideración de que los hombres homosexuales y bisexuales debían abstenerse de tener relaciones sexuales durante un año antes de donar.

Today, FDA announced we are proposing a change from time-based deferrals to assessing blood donor eligibility using gender-inclusive, individual risk-based questions to reduce the risk of transfusion-transmitted HIV. https://t.co/Ucrp6a8Hy0

— U.S. FDA (@US_FDA) January 27, 2023