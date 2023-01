“Todos somos hijos de Dios”: Papa Francisco reconoce que la homosexualidad no es un delito

El Papa Francisco dijo que las leyes que penalizan la homosexualidad son “injustas”, llamando a la homosexualidad un pecado para los fieles católicos, pero no un crimen que deba ser penalizado por la ley.

“Ser homosexual no es un delito”, dijo Francisco en una entrevista esta semana con The Associated Press.

El Pontífice señaló que muchos obispos católicos de todo el mundo apoyan las leyes que penalizan la homosexualidad y discriminan a las personas LGBTQ. De esta forma hizo un llamado a los líderes a que “tengan un proceso de conversión”, para que la Iglesia Católica impulse el fin de las leyes que penalizan la homosexualidad.

“Todos somos hijos de Dios, y Dios nos ama como somos, y por la fuerza que cada uno de nosotros lucha por su dignidad”, dijo Francisco.

¿Dónde es ilegal ser homosexual?

Aproximadamente 67 países y jurisdicciones de todo el mundo penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo. En Estados Unidos, más de una docena de estados todavía tienen leyes contra la sodomía, aunque el Tribunal Supremo dictaminó en 2003 que los estatutos son inconstitucionales.

La Iglesia sigue calificando la homosexualidad de pecado. “No es un crimen. Sí, pero es un pecado. Bien, pero primero distingamos entre un pecado y un crimen”, dijo Francisco durante la entrevista.

“También es pecado la falta de caridad de unos con otros”, añadió.

¿Qué ha dicho anteriormente el Papa Francisco sobre los derechos LGBTQ?

El año pasado, Francisco pidió a los padres de todo el mundo que nunca condenen a sus hijos si son homosexuales.

Sin embargo, el Vaticano en 2021 dijo que la Iglesia Católica y sus sacerdotes no pueden bendecir las uniones del mismo sexo, argumentando que Dios “no puede bendecir el pecado.”

“No hay absolutamente ningún motivo para considerar que las uniones homosexuales sean de alguna manera similares o incluso remotamente análogas al plan de Dios para el matrimonio y la familia“, señaló la oficina de ortodoxia del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Pero Francisco sí ha respaldado anteriormente las uniones civiles y ha calificado a los homosexuales y transexuales de hijos de Dios.

“Las personas homosexuales tienen derecho a formar una familia. Son hijos de Dios”, dijo Francisco en una entrevista para un documental de 2020. “No se puede echar a alguien de una familia, ni hacerle la vida imposible por esto. Lo que hay que tener es una ley de uniones civiles; así están cubiertos legalmente”.