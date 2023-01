Jeremy Renner sale del hospital tras grave accidente: “Con mi familia en casa”

Buenas noticias para los fans del actor estadounidense Jeremy Renner. El integrante de “Los Vengadores” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por su sigla en inglés), confirmó que ya se encuentra en su hogar tras permanecer hospitalizado por más de dos semanas luego de ser aplastado por un quitanieves.

El intérprete de “Hawkeye” (“Ojo de Halcón”) de 51 años, fue internado y operado el pasado 1 de enero tras sufrir un accidente quitando nieve en su casa ubicada en el condado de Washoe, en el estado de Nevada, y que le provocó un trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas.

Tras varias publicaciones desde el hospital durante su estadía en el recinto, este martes, Jeremy Renner volvió a las redes sociales e informó que ya se encuentra en casa junto a su familia.

A través de su cuenta de Twitter, el protagonista de Mayor of Kingstown respondió a una publicación de la serie y señaló: “Fuera de mi niebla mental en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”.

Desde que se conoció su accidente, Jeremy Renner ha recibido apoyo por parte de sus seguidores y también de personalidades relacionadas al mundo del cine. Como fue el caso de sus compañeros de Marvel, Chris Hemsworth (Thor) y Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), quienes se manifestaron en sus redes.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023