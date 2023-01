Cientos de vuelos sufren retrasos debido a una falla en el sistema informático de alertas aéreas en Estados Unidos

Producto de un fallo en el sistema informático de alertas aéreas de Estados Unidos, más de 400 vuelos con origen o destino al país norteamericano se han visto afectados y han sufrido retrasos.

Según la agencia de aviación estadounidense (FAA), ya se encuentran trabajando para solucionar el fallo registrado en el sistema de notificación de misiones aéreas o Notice to Air Missions (NOTAM).

“LA FAA está experimentando una interrupción que está afectando a la actualización de los NOTAMS. Todos los vuelos no pueden ser liberados en este momento“, señalaron.

El Notice to Air Missions (NOTAM) es un sistema informático que advierte a los pilotos de los aviones y al resto del personal de vuelo sobre peligros en la ruta, o cambios en los servicios o procedimientos de las instalaciones aeroportuarias.

Según consigna El País, este fallo informático que afecta a los vuelos en Estados Unidos impide que el sistema actualice información, haciendo que los pilotos no reciban la última información relevante de los aeropuertos.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023