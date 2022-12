Afganistán: profesor rompe su título en televisión ante la prohibición contra mujeres de estudiar en universidades

Ismail Mashal, profesor afgano, rompió su título profesional en vivo durante un noticiero, como protesta a la prohibición de los talibanes para que las mujeres no estudien en universidades.

El docente estaba siendo entrevistado por Arab News, cuando comenzó a destruir sus documentos y certificados. “Desde hoy, no necesito más estos diplomas porque este país no es un lugar propicio para la educación“, señaló.

“Si mi hermana y mi madre no pueden estudiar, entonces no acepto esta educación“, agregó Ismail Mashal.

Dicha prohibición a que las mujeres estudien en universidad fue declarada de forma inmediata el pasado 20 de diciembre por los talibanes.

“Esta es una decisión vergonzosa que viola el derecho a la educación de mujeres y niñas en Afganistán. Los talibanes dejan claro todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres”, señaló en la oportunidad Human Rights Watch.

This is what courage, conviction and pain looks like. Ismail Mashal, a lecturer, rips up his degrees, breaking down he says that this country is not for education and asks what use are these diplomas when my sister and mother cannot get an education ⁦⁦⁦@TOLOnews⁩ pic.twitter.com/TD88DR9Qdv

— Saad Mohseni (@saadmohseni) December 28, 2022