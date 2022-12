“Con efecto inmediato”: Talibanes prohíben a las mujeres estudiar en universidades de Afganistán

El pasado martes, el Ministerio de Educación de Afganistán publicó una orden en la cual obliga a universidades públicas y privadas a impedir el acceso de mujeres como estudiantes “con efecto inmediato”.

Esta situación fue denunciada por Human Rights Watch, quienes calificaron la determinación del gobierno talibán como una “decisión vergonzosa”.

“Esta es una decisión vergonzosa que viola el derecho a la educación de mujeres y niñas en Afganistán. Los talibanes dejan claro todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres”, señaló la agrupación de Derechos Humanos.

En un principio, luego de tomar el poder en agosto de 2021, los fundamentalistas aseguraron que la prohibición a las niñas de estudiar sería temporal, argumentando que se estaban adaptando los centros educativos para garantizar una estricta separación de sexos.

Diversas agrupaciones y organizaciones expusieron sus dudas respecto a esto, algo que, tras más de un año, les dio la razón a estas.

Además, una vez instalados en el poder, los talibanes cerraron el Ministerio de la Mujer, reemplazándolo por el de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Además, el uso de la burka se ha hecho casi obligatorio desde esa fecha.

BREAKING: The Taliban have banned women from universities.

This is a shameful decision that violates the right to education for women and girls in Afghanistan. The Taliban are making it clear every day that they don’t respect the fundamental rights of Afghans, especially women. pic.twitter.com/Ydf13rvsbF

