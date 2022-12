Volodímir Zelenski viaja a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará durante esta jornada hacia Estados Unidos, donde sostendrá una serie de reuniones y charlas con autoridades del país norteamericano.

“De camino a EE. UU. para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania“, señaló el mandatario en sus redes sociales.

“Discutiré la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos. También tendré un discurso en el Congreso y una serie de reuniones bilaterales”, agregó.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022