Sin duda, la tripulación y pasajeros del vuelo HA 35 de Hawaiian Airlines no olvidarán la verdadera pesadilla que vivieron en el vuelo entre Phoenix y Honolulu, donde al menos 36 personas resultaron heridas por las turbulencias.

La aerolínea comunicó a través de Twitter que el vuelo “enfrentó turbulencias severas” y agregó que “se brindó atención médica a varios pasajeros y miembros de la tripulación en el aeropuerto por lesiones menores, mientras que algunos fueron transportados rápidamente a hospitales locales para recibir cuidados adicionales”.

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care. — Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022

Según señaló CNN, la turbulencia ocurrió entre 15 y 30 minutos antes de que el avión aterrizara en Honolulu, con 278 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, de las cuales 20 fueron trasladadas a salas de emergencia.

Las lesiones de los pacientes incluyeron una lesión grave en la cabeza, laceraciones, hematomas y pérdida del conocimiento.

La aerolínea dijo que está realizando “una inspección exhaustiva de la aeronave” antes de volver a ponerla en servicio. Además, la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente.

Las imágenes tomadas al interior de la aeronave dan cuanta de la gravedad de la situación, donde se puede observar a varias personas conmocionadas y sangrando.

