Zelenski y lo que haría tras terminar la guerra: “Me encantaría ver el mar y tomarme una cervezas”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que aún no sabe qué esperar ante el término de la guerra, recalcando algunas cosas que le gustaría hacer cuando ese momento llegue.

En una entrevista en Kiev con el periodista estadounidense David Letterman, la cual fue grabada en una estación de metro de la capital ucraniana, Zelenski habló de la guerra que atraviesa su país y sobre el sufrimiento de las personas desde que comenzó la invasión rusa, el pasado 24 de febrero.

En el momento, Letterman le preguntó por su futuro y el futuro de Ucrania, momento en el que la autoridad afirmó que “seguiré ocupando la presidencia, aunque de verdad, no pensamos en lo que vendrá después, no estoy preparado” aún, asegura.

“Pero me encantaría ir al mar, sinceramente, me muero por ver el mar y tomarme una cervezas“, le explicó al periodista en la entrevista, vitalizada por Netflix, al interior de la serie No necesitan presentación: con David Letterman y Volodimir Zelenski.

“Imaginemos que a (al presidente ruso Vladimir) Putin se le complica un resfriado y se muere o se cae accidentalmente por una ventana, ¿usted cree que esto continuará?”, le consulta Letterman a Zelenski.

“No, no habría guerra, no la habría”, replicó el mandatario.

Durante el momento suenan las sirenas que entregan la alerta sobre un posible bombardeo ruso: “por desgracia eso indica que la guerra es normal, y creo que la guerra no debería ser algo normal y nos los parece porque nos estamos acostumbrando a oír las sirenas”, lamentó Zelenski.

Durante la reunión, el presidente ucraniano explicó que los momentos más agradables del día los vive cuando puede contactarse por teléfono con su esposa y sus dos hijos quienes, según él mismo constata, saben casi más de la guerra que él mismo.

En este contexto, quien fue un popular comediante previo a convertirse en jefe de Estado se define como un “hombre normal” que hace cosas normales, pero todo su tiempo en gestionar la guerra y su nación aunque, también lanza un par de bromas: “también me gusta comer”.

Asimismo, Zelenski realizó énfasis en que la guerra no terminará hasta que Rusia no desocupe los territorios ucranianos que ha conquistado: “solo entonces acabará la guerra“, dijo.

No se trata de “congelar el conflicto, en el frente muere gente, aunque esté lejos de aquí (Kiev), la guerra está en todas partes y nos acabará hasta que los rusos” se retiren, explica.