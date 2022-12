Presidente de Argentina rechaza condena de seis años de cárcel para Cristina Fernández: “Ha sido condenada una persona inocente”

Durante este martes, La vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de cárcel por el llamado “caso Vialidad”, siendo encontrada culpable por la administración fraudulenta de 51 licitaciones de obras de vialidad en la provincia de Santa Cruz, bastión patagónico del kirchnerismo.

Los delitos de la expresidenta del país trasandino ocurrieron cuando era presidenta, entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales.

Horas después de la decisión de mandarla a prisión, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó la decisión por medio de su cuenta de Twitter.

Según indicó, en el juicio “no se cuidaron las formas mínimas“, agregando que “se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho. En el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas”.

En esa línea, el mandatario agregó: “Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso”.

Tras ello, Fernández aseguró que se sabía lo que sucedería en contra de Cristina apenas se inició el procesamiento judicial.

“Tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín“, manifestó.

Finalmente, el mandatario trasandino le mandó un mensaje de apoyo a Cristina y le entregó toda su solidaridad al ser “víctima de una persecución absolutamente injusta. Ha sido condenada una persona inocente“.