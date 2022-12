Cristina Fernández tras ser condenada a seis años de cárcel: “Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de cárcel durante este martes por el llamado “caso Vialidad”, siendo encontrada culpable por la administración fraudulenta de 51 licitaciones de obras de vialidad en la provincia de Santa Cruz, bastión patagónico del kirchnerismo.

Los delitos de la exmandataria fueron cometidos cuando era presidenta, entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales, donde se habría beneficiado a Lázaro Báez, exsocio del matrimonio Kirchner con la adjudicación de los contratos.

Además de lo anterior, Fernández fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Horas después de conocerse el fallo en su contra, Cristina disparó con todo desde su despacho en el Senado argentino, manifestando de entrada que “tal cual lo dijimos hace tres años, la condena estaba escrita“.

“Las causas ya estaban juzgadas y sobreseídas. Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”, se explayó la expresidenta trasandina.

En esa línea, fue más allá y añadió que “la condena real no es la prisión, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos (…) voy a ser lo mismo que en diciembre de 2015. No voy a ser candidata a nada. Magneto puede pedir a sus esbirros que me metan presa”.

Junto con ello, Fernández indicó: “Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo (…)Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente en una mafia judicial. Es un sistema disciplinador, no con los que piensan como ellos, sino fundamentalmente al peronismo, a los que tenemos compromiso con la gente”.

Finalmente, Cristina cerró sus descargos manifestando que “este es el sistema que hoy me condena a mi. No van a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos quieran. Por eso me están condenando a mi. Esa es la verdad de esta sentencia“.

Ahora la vicepresidenta argentina puede apelar a la sentencia, lo que extenderá más la lucha legal y política que se ha dado en torno al caso.