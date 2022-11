Masivas protestas en China en contra de las duras políticas anti covid

Masivas protestas se han registrado durante el fin de semana en China en contra de las políticas denominadas covid 0, donde los habitantes exigen el fin al duro confinamiento y restricciones impuestas por las autoridades.

Jóvenes y estudiantes lideraron las manifestaciones en diversas zonas del gigante asiático, la cual tuvo epicentro en Shanghái, y donde se levantaron consignas como “No queremos PCR, queremos libertad”, y también en contra del Partido Comunista y del régimen liderado por Xi Jinping.

Las protestas tuvieron iniciaron luego de que 10 personas murieran en un incendio que afectó a una vivienda, y donde los manifestantes afirman que las víctimas podrían haberse salvado sin las políticas de covid 0 en China.

Esta situación hizo estallar las redes sociales chinas, que desde el jueves exigen a las autoridades una relajación de los protocolos para controlar la pandemia.

Durante estas protestas registradas en la noche del domingo, el medio británico BBC informó la detención de uno de sus periodistas, acusando que fue golpeado por la policía china.

“La BBC está extremadamente preocupada por el trato a nuestro periodista Ed Lawrence, quien fue detenido y esposado mientras cubría las protestas en Shanghái”, señalaron en un comunicado.

Unas horas más tarde, el propio comunicador agradeció los mensajes de apoyo, revelando además que “un ciudadano local fue arrestado después de intentar evitar que la policía me golpeara“.

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.

I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.

Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO

— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022