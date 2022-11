Las intensas precipitaciones en la isla de Isquia, en el Sur de Italia, durante esta jornada, provocaron un alud que mantienen a 12 personas desaparecidas y que le significó al gobierno un revés comunicacional con el balance de víctimas.

Según lo consigna el diario Corriere della Sera, el deslizamiento de tierra tuvo lugar alrededor de las 5:00 de la mañana en la zona de Celario, luego de las intensas lluvias que se extendieron desde la noche anterior.

Los bomberos informaron que en Casamicciola Terme, en el norte de la isla, “un corrimiento de tierras se tragó una casa y se están buscando a posibles desaparecidos”.

Además, se estima que al menos 30 familias se encuentran atrapadas dentro de sus viviendas sin agua ni electricidad.

Por otra parte, las adversas condiciones meteorológicas han dificultado aún más las operaciones de rescate y se reporta que la fuerza del mar ha frenado la ayudada enviada desde Nápoles y Pozzuoli.

Polémica en el gobierno

El intenso temporal que provocó el movimiento de tierra que mantiene la tensión en la isla italiana también ha desestabilizado la cohesión al interior del gobierno italiano.

Inicialmente, el ministro de Infraestructuras y Transporte, Matteo Salvini, indicó que “Hay ocho muertos confirmados tras el corrimiento de tierra en Isquia”.

No obstante, el Ministerio del Interior italiano, Matteo Piantedosi, desmintió esa información y aseguró este sábado que no había decesos confirmados por efecto del alud, señalando que “en este preciso momento, no se ha confirmado ninguna muerte”.