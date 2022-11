“¿Mi hijo es gay?”: la insólita reacción de un padre después de descubrir que su hijo le disparó a 5 personas en un club LGBT

Después del ataque contra un club LGBT en Colorado, que dejó cinco personas muertas y más de 25 heridas, los medios buscaron al padre del tirador para preguntarle sobre su hijo.

La respuesta del padre dejó a todos pasmados, ya que al enterarse de que su hijo mató a varias personas, su primera reacción fue preguntar si su hijo era gay.

Aaron Brink (48), el padre de Anderson Lee Aldrich (22), que ha trabajado como estrella del porno y luchador de artes marciales mixtas, contó que se sintió muy aliviado cuando supo que en realidad su hijo era heterosexual.

Incluso detalló la conversación que tuvo con el abogado defensor. “Empezaron a contarme el incidente, un tiroteo en el que participaron varias personas”, dijo Brink a la emisora.“Y entonces me enteré de que era un bar gay. Dije, ‘Dios, ¿es gay?’ Me asusté, ‘Mierda, ¿es gay?’ Y no es gay, así que dije: ‘Uf…'”.

El padre de Aldrich continuó diciendo que el hecho de ser gay no coincidía con sus valores religiosos, ya que es mormón y republicano. “Ya sabes que los mormones no son homosexuales. No nos gustan los gays. No hay gays en la iglesia mormona. No aceptamos a los homosexuales”.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting… And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE

— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) November 23, 2022