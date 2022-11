Sismo de magnitud 5,6 deja 56 muertos en y más de 700 heridos Indonesia

Este lunes, un fuerte temblor se registró en Indonesia, el cual dejó más de medio centenar de víctimas fatales y más de 700 heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la magnitud del movimiento telúrico alcanzó los 5,6 grados, mientras que el epicentro se registró cerca de Cianjur, a unos 110 km al sudeste de Yakarta.

Medios locales han reportado la muerte de 56 personas producto de este temblor en Indonesia, mientras que viviendas, un hospital, y otra serie de estructuras sufrieron daños considerables.

En tanto, algunas proyecciones estiman que los muertos podrían aumentar, ya que muchas familias en localidades aledañas no pudieron ser evacuadas.

A 5.6-magnitude #earthquake killed at least 62 people and injured about 700 in #Indonesia‘s #WestJava province. So sad💔🙏#IndonesiaEarthquakepic.twitter.com/Ouo2w9xGqO

